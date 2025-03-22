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    Модрич: Я хотел бы уйти на пенсию в «Реале»

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о возможном завершении карьеры.

    Лука Модрич — полузащитник «Реала»
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    Лука Модрич — полузащитник «Реала»

    Напомним, что действующий контракт хорватского футболиста со «сливочными» рассчитан до конца нынешнего сезона.

    «Не думал ли я об уходе из "Реала"? В данный момент нет, но я хотел бы уйти на пенсию в "Реале", это было бы для меня мечтой. Но посмотрим, что произойдет.

    Осталось еще много игр, и я должен сосредоточиться на том, что осталось. Посмотрим, что будет дальше. Я не чувствую никакого давления», — сказал Модрич Telefoot.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что «Реал» готов предложить 39-летнему полузащитнику контракт до лета 2026-го года.

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