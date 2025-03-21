Семак: С точки зрения подготовки международная пауза — это минус

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что в данном случае нет ни плюсов, ни минусов каких-то на эту паузу. Конечно, с точки зрения подготовки это минус. Команда долго готовится перед возобновлением чемпионата, играет четыре игры, а потом опять двухнедельная пауза.
Мы, конечно же, в большей степени переживаем за тех игроков, которых сейчас нет в команде. Будут ли они играть? Если будут, то сколько? В каком состоянии вернутся? Когда вернутся? Наверное, это самый важный для нас момент», — цитирует Семака клубная пресс-служба.
Напомним, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.