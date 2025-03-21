Семак: С точки зрения подготовки международная пауза — это минус

Главный тренервысказался о международной паузе в чемпионате России.

«Я думаю, что в данном случае нет ни плюсов, ни минусов каких-то на эту паузу. Конечно, с точки зрения подготовки это минус. Команда долго готовится перед возобновлением чемпионата, играет четыре игры, а потом опять двухнедельная пауза.

Мы, конечно же, в большей степени переживаем за тех игроков, которых сейчас нет в команде. Будут ли они играть? Если будут, то сколько? В каком состоянии вернутся? Когда вернутся? Наверное, это самый важный для нас момент», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.