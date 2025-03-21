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    Николич: РПЛ — шестая по силе лига Европы

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о нынешнем уровне РПЛ.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «РПЛ — шестая по силе лига Европы, у которой ранее было несколько команд в еврокубках. У многих клубов хорошие финансовые возможности. Когда я тренировал "Локомотив", мы арендовали игроков из европейских топ-клубов.

    Сейчас лига находится не на том уровне, как раньше, но все же она высокого уровня, с заполненными стадионами. Желаю РПЛ только дальнейшего развития», — цитирует Николича пресс-служба ЦСКА.

    Календарь и таблица РПЛ

    А настоящий момент ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

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