Николич: РПЛ — шестая по силе лига Европы

Главный тренервысказался о нынешнем уровне РПЛ.

«РПЛ — шестая по силе лига Европы, у которой ранее было несколько команд в еврокубках. У многих клубов хорошие финансовые возможности. Когда я тренировал "Локомотив", мы арендовали игроков из европейских топ-клубов.

Сейчас лига находится не на том уровне, как раньше, но все же она высокого уровня, с заполненными стадионами. Желаю РПЛ только дальнейшего развития», — цитирует Николича пресс-служба ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

А настоящий момент ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.