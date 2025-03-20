Ребров: Если хотим играть на равных с Бельгией, нужно работать на максимум

Главный тренер сборной Украиныподелился ожиданиями от матча с Бельгией в Лиге наций.

«У Бельгии очень сбалансированная команда, огромный выбор исполнителей. Трудно готовиться, ведь не знаешь точно, кто на какой позиции будет играть. Высокая конкуренция… Посмотрим.

Я не думаю, что схема игры с новым тренером очень сильно изменится. Но очень важно, что покажем мы сами. Если хотим играть на равных с таким соперником, нужно работать на максимуме, показывать футбол, которого мы требуем», — цитирует Реброва официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Матч Украина — Бельгия состоится сегодня, 20 марта, на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии (Испания). Начало — в 22:45 мск.