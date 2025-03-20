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    Мартинес: Дело не столько в сопернике, сколько в том, что мы можем сделать

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча с Данией в Лиге наций.

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    «Я хорошо знаю сборную Дании, мы встречались с ней в последние годы. У датчан новый тренер, но концепции похожи на прежние. Легко понять, что они пытаются делать на поле, мне нравятся их подход и стиль. Мы должны хорошо сбалансировать команду, сыграть интенсивно, на самом высоком уровне. Дело не столько в сопернике, сколько в том, что мы можем сделать», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Встреча между Данией и Португалией состоится сегодня, 20 марта. Начало игры — в 22:45 мск.

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