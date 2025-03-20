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    Кирьяков: Не надо сбрасывать со счетов ЦСКА в борьбе за золото

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    Знаменитый в прошлом нападающий сборной России, а ныне тренер Сергей Кирьяков считает, что московский ЦСКА еще может вмешаться в борьбу за золотые медли РПЛ.

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    «ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство. Армейцам по силам включиться в борьбу. Если "Динамо" сделает определённые выводы из того, что сейчас происходит в команде, то тоже может попытаться бороться за золото.

    Но основные фавориты в борьбе за чемпионство — это "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". Тем интереснее нам будет смотреть российский чемпионат. Прошлый сезон был интересным в плане концовки. Надеюсь, и в этом году все решится в последнем туре, наш футбол от этого только выиграет», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице и на 8 очков отстает от лидера «Краснодара».

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