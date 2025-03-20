Кирьяков: Не надо сбрасывать со счетов ЦСКА в борьбе за золото

Знаменитый в прошлом нападающий сборной России, а ныне тренерсчитает, что московский ЦСКА еще может вмешаться в борьбу за золотые медли РПЛ.

«ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионство. Армейцам по силам включиться в борьбу. Если "Динамо" сделает определённые выводы из того, что сейчас происходит в команде, то тоже может попытаться бороться за золото.

Но основные фавориты в борьбе за чемпионство — это "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". Тем интереснее нам будет смотреть российский чемпионат. Прошлый сезон был интересным в плане концовки. Надеюсь, и в этом году все решится в последнем туре, наш футбол от этого только выиграет», — сказал Кирьяков «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице и на 8 очков отстает от лидера «Краснодара».