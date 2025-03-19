Юран: «Зенит» в матче со «Спартаком» был немножко не похож на себя

Тренерне считает, что после поражения от «Спартака» (1:2) в 21-м туре РПЛ «Зенит» усугубил свое положение в чемпионской гонке.

«Чемпионство уплывает из рук "Зенита"? Что значит уплывает? Еще есть 9 туров, и они отстают на 3 очка от первого места. Наверное, так можно будет сказать по окончании сезона, что чемпионство уплыло или убежало.

Если брать по матчу со "Спартаком", то "Зенит" был немножко не похож на себя. А по чемпионству — еще 9 туров, это очень много. Если бы было 2 тура, то можно было бы допустить, что чемпионство уплывает. Как говорится, все только начинается», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 43 очками идет на 2-м месте в таблице. «Зенит» (43) находится на 3-й строчке.