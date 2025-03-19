Ямаль: Примеру выиграет тот, кто допустит меньше ошибок

Вингервысказался о соперничестве сза чемпионский титул в этом сезоне.

«Думаю, победит команда, которая допустит наименьшее количество ошибок. И "Барса", и "Реал" — команды мирового класса, которые редко теряют очки и находятся в хорошей форме. Думаю, класико в мае будет очень важным, как и матч на "Метрополитано" против "Атлетико", который мы провели в воскресенье.

Но я также хочу отметить, что иногда судьба чемпионства решается в матчах, которые неожиданно ускользают от нас. Это случилось с нами в декабре, в матчах с "Бетисом" и "Леганесом". Если бы мы выиграли их, то сейчас имели бы хорошее преимущество. Но факт в том, что мы начали март с равным количеством очков, хотя у нас был один матч в запасе, и именно поэтому класико на "Монжуике" может стать ключевым в этом чемпионате», — цитирует Ямаля As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент у «Реала» и «Барселоны» одинаковое количество очков, однако у каталонцев есть игра в запасе.