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    Ямаль: Примеру выиграет тот, кто допустит меньше ошибок

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    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о соперничестве с «Реалом» за чемпионский титул в этом сезоне.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Думаю, победит команда, которая допустит наименьшее количество ошибок. И "Барса", и "Реал" — команды мирового класса, которые редко теряют очки и находятся в хорошей форме. Думаю, класико в мае будет очень важным, как и матч на "Метрополитано" против "Атлетико", который мы провели в воскресенье.

    Но я также хочу отметить, что иногда судьба чемпионства решается в матчах, которые неожиданно ускользают от нас. Это случилось с нами в декабре, в матчах с "Бетисом" и "Леганесом". Если бы мы выиграли их, то сейчас имели бы хорошее преимущество. Но факт в том, что мы начали март с равным количеством очков, хотя у нас был один матч в запасе, и именно поэтому класико на "Монжуике" может стать ключевым в этом чемпионате», — цитирует Ямаля As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент у «Реала» и «Барселоны» одинаковое количество очков, однако у каталонцев есть игра в запасе.

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