Радимов: Луису Энрике еще предстоит пройти путь адаптации

Экс-игрок «Зенита»оценил игру форварда. По мнению Радимова, нападающий еще не до конца адаптировался к чемпионату России.

«Зенит» в воскресенье в Москве со счетом 1:2 уступил «Спартаку» в матче 21‑го тура РПЛ. Энрике забил первый гол в России.

«Луису Энрике еще предстоит пройти путь адаптации. К "Зениту", может, он уже адаптировался. Теперь нужно еще привыкнуть к нашему чемпионату. Это должно произойти со временем.

Помните, у Малкома адаптация проходила больше года, прежде чем мы увидели его настоящим. Так и здесь — нужно время», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям.