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    Радимов: Луису Энрике еще предстоит пройти путь адаптации

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил игру форварда Луис Энрике. По мнению Радимова, нападающий еще не до конца адаптировался к чемпионату России.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Зенит» в воскресенье в Москве со счетом 1:2 уступил «Спартаку» в матче 21‑го тура РПЛ. Энрике забил первый гол в России.

    «Луису Энрике еще предстоит пройти путь адаптации. К "Зениту", может, он уже адаптировался. Теперь нужно еще привыкнуть к нашему чемпионату. Это должно произойти со временем.

    Помните, у Малкома адаптация проходила больше года, прежде чем мы увидели его настоящим. Так и здесь — нужно время», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 43 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, уступая «Спартаку» (43) по дополнительным показателям.

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