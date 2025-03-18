Ямаль: «Барселона» — главный фаворит ЛЧ

Лидер испанской «Барселоны»считает свою команду главным претендентом на победу в Лиге чемпионов после вылета из турнира английского «Ливерпуля».

«Моя "'Барселона' является фаворитом на победу в Лиге чемпионов после того, как 'Ливерпуль' выбыл из соревнования. Мы не боимся ни одной команды и являемся семьей. 'Барселона' уже не та команда, что была в играх с 'ПСЖ' год назад, — цитирует Ямаля Sport.es.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В 1/8 финала Лиги чемпионов 'Ливерпуль' не смог пройти 'ПСЖ', уступив ему в серии пенальти. 'Барселона' в четвертьфинале сразится с дортмундской 'Боруссией'. Первый матч состоится 8 апреля.