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    Хави: Я хочу продолжать тренировать

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    Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что готов возглавить клуб или сборную предстоящим летом.

    Хави
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    Хави

    «Мне нужен перерыв до июня, а после этого я готов выслушать предложения от клубов и сборных.

    Почему бы не поработать с национальной командой, которая участвует в отборе на Евро или чемпионат мира, сыграть на чемпионате мира или (с клубом) снова выйти в Лигу чемпионов, чтобы побороться за победу.

    На протяжении всей моей жизни на мне лежала огромная ответственность, и до июня мне нужно было больше спокойствия. В июне мы посмотрим, что предложит рынок. Я жажду нового проекта, который вдохновит меня на победы. Я хочу продолжать тренировать», — цитирует Хави COPE.

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    • Хави возглавлял «сине-гранатовых» в период с 2021 по 2024-й год. Вместе с испанским специалистом «Барселона» становилась чемпионом страны в сезоне 2022/2023.

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