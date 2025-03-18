ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
    Все новости спорта

    Щенсный: Педри — исключительный игрок

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсный оценил игру хавбека Педри. Поляк отметил, что футболист показывает отличную технику.

    Войцех Щенсный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Войцех Щенсный

    «Он исключительный игрок. Невероятно видеть, как он контролирует темп игры, знает, когда нужно идти вперёд, когда отступить. Он знает, когда ускориться, а когда замедлиться. Сейчас нет другого такого игрока, как он», — приводит слова Щенсного Football Espana.

    В нынешнем сезоне Примеры Педри сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Текущий контракт Педри с сине-гранатовыми истекает в 2030 году.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Омичи вернутся к победам после недавнего поражения
  • «Динамо» Москва — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Минчане не пощадят главного аутсайдера Запада
  • «Динамо» Минск — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Трактор» сдержит самую результативную команду Запада
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Русе — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Осака — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры