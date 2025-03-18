Щенсный: Педри — исключительный игрок

Войцех Щенсный Фото: globallookpress.com
«Он исключительный игрок. Невероятно видеть, как он контролирует темп игры, знает, когда нужно идти вперёд, когда отступить. Он знает, когда ускориться, а когда замедлиться. Сейчас нет другого такого игрока, как он», — приводит слова Щенсного Football Espana.
В нынешнем сезоне Примеры Педри сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач.
Календарь и таблица испанской Примеры
Текущий контракт Педри с сине-гранатовыми истекает в 2030 году.