Щенсный: Педри — исключительный игрок

Голкипер «Барселоны»оценил игру хавбека. Поляк отметил, что футболист показывает отличную технику.

«Он исключительный игрок. Невероятно видеть, как он контролирует темп игры, знает, когда нужно идти вперёд, когда отступить. Он знает, когда ускориться, а когда замедлиться. Сейчас нет другого такого игрока, как он», — приводит слова Щенсного Football Espana.

В нынешнем сезоне Примеры Педри сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач.

Календарь и таблица испанской Примеры

Текущий контракт Педри с сине-гранатовыми истекает в 2030 году.