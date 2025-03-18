Щенсный близок к продлению контракта с «Барселоной»

Польский вратарьблизок к подписанию нового контракта с испанской «Барселоной».

«Мы легко достигнем соглашения с клубом о продлении контракта. Войцех счастлив в "Барсе", а "Барса" счастлива с ним, так что это будет легко», — приводит слова агента футболиста Джонатана Барнетта инсайдер Фабрицио Романо.

Календарь и таблица испанской Примеры

34-летний Щенсный подписал контракт с «Барселоной» в октябре 2024 года после тяжелой травмы основного голкипера Марка-Андре тер Стегена. Всего он сыграл в этом сезоне 16 матчей за каталонцев и в 8 из них оставил свои ворота в неприкосновенности.