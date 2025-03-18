Романцев подвел итоги матча между «Спартаком» и «Зенитом»

Олег Романцев Фото: globallookpress.com
«Матч получился очень интересным и важным. Однако не самым важным. Потому что самые важные еще впереди!
Я думаю, что поддержка 41 тысячи зрителей, собравшихся на трибунах, сказала свое слово. Этот фактор играл важную роль и в мое время, и сегодня. Порой, когда уже спартаковцы изрядно вымотались, они убегали из последних сил и все равно старались наносить удары по воротам.
"Спартаком" взяты только важные три очка, но шансы команд по-прежнему — пятьдесят на пятьдесят», — приводит слова Романцева «Спорт уик-энд».
«Спартак» с 43 очками идет вторым в таблице. У «Зенита» столько же баллов, но питерцы находятся на 3-й строчке и уступают красно-белым по дополнительным показателям.