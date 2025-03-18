Романцев подвел итоги матча между «Спартаком» и «Зенитом»

Экс-наставник «Спартака»подвел итоги матча красно-белых с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ. Специалист отметил, что встреча вышла очень интересной.

«Матч получился очень интересным и важным. Однако не самым важным. Потому что самые важные еще впереди!

Я думаю, что поддержка 41 тысячи зрителей, собравшихся на трибунах, сказала свое слово. Этот фактор играл важную роль и в мое время, и сегодня. Порой, когда уже спартаковцы изрядно вымотались, они убегали из последних сил и все равно старались наносить удары по воротам.

"Спартаком" взяты только важные три очка, но шансы команд по-прежнему — пятьдесят на пятьдесят», — приводит слова Романцева «Спорт уик-энд».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 43 очками идет вторым в таблице. У «Зенита» столько же баллов, но питерцы находятся на 3-й строчке и уступают красно-белым по дополнительным показателям.