Медведев пожаловался на судейство в матче «Спартака» и «Зенита»

Александр Медведев Фото: globallookpress.com
«Питерский "Зенит" подал протест в ЭСК на засчитанный гол в его ворота и эпизоды с желтыми карточками, две из которых должны были стать красными. Очевидная ошибка в комнате VAR при определении положения вне игры привела к абсолютно незаслуженному поражению "Зенита", что может несправедливо повлиять на борьбу за титул чемпиона России.
Подобного рода вопиющие ошибки могут привести к девальвации как самого звания, так и турнирной борьбы за него», — сказал Медведев в интервью «РИА Новости».
Победный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Кристофер Мартинс.