Медведев пожаловался на судейство в матче «Спартака» и «Зенита»

Председатель правления «Зенита»подвел итоги матча 21-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

«Питерский "Зенит" подал протест в ЭСК на засчитанный гол в его ворота и эпизоды с желтыми карточками, две из которых должны были стать красными. Очевидная ошибка в комнате VAR при определении положения вне игры привела к абсолютно незаслуженному поражению "Зенита", что может несправедливо повлиять на борьбу за титул чемпиона России.

Подобного рода вопиющие ошибки могут привести к девальвации как самого звания, так и турнирной борьбы за него», — сказал Медведев в интервью «РИА Новости».

Победный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Кристофер Мартинс.