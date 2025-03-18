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    Медведев пожаловался на судейство в матче «Спартака» и «Зенита»

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые уступили «Спартаку» со счетом 1:2.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Питерский "Зенит" подал протест в ЭСК на засчитанный гол в его ворота и эпизоды с желтыми карточками, две из которых должны были стать красными. Очевидная ошибка в комнате VAR при определении положения вне игры привела к абсолютно незаслуженному поражению "Зенита", что может несправедливо повлиять на борьбу за титул чемпиона России.

    Подобного рода вопиющие ошибки могут привести к девальвации как самого звания, так и турнирной борьбы за него», — сказал Медведев в интервью «РИА Новости».

    Победный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Кристофер Мартинс.

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