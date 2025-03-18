Литвинов прокомментировал победу «Спартака» в матче против «Зенита»

Защитниквысказался о победе своей команды в матче 21-го тура РПЛ против(2:1).

«Игра против "Зенита" — лучшая у "Спартака" в нынешнем сезоне? Думаю, одна из лучших. Потому что и в первом круге на выезде неплохо смотрелись с "Зенитом". Потом, когда разбирали увидели, что многое получалось как в атаке, так в обороне, но просто не смогли реализовать свои моменты.

Сейчас все сложилось идеально: и домашний стадион, и полные трибуны, и победа над Зенитом», — сказал Литвинов в эфире «Коммент.Live».

После этого матча «Спартак» располагается на 2-й позиции в российской Премьер-лиге с 43 очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 3 пункта.