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    Черданцев: «Спартак» переживает лучшие времена за последние годы

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    Известный российский комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об игре «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Впечатление от матча "Спартак" — "Зенит"? Игра "Спартака". Я писал в Telegram‑канале, что это сильнейший "Спартак" за последние много лет. Команда с понятной философией, составом и концепцией. После назначения Деяна Станковича я сказал, что в российском футболе не было таких топовых персонажей с точки зрения харизмы, титулов и прочего. Но для того, чтобы судить о его работе, нужно время. Сначала были неудачные результаты, но Деяну нужно было познакомиться с игроками.

    Прошло чуть больше полгода с момента его назначения, Станкович провел полноценные сборы, и мы видим, что он действительно ставит игру, дает понятную концепцию, в команде прекрасный микроклимат. "Спартак" переживает лучшие времена за последние годы, — сказал Черданцев "Матч ТВ".

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    • После 21-го тура в РПЛ "Спартак" занимает 2-е место в таблице с 43 очками в активе. Команда отстает от лидерства в чемпионате на 3 пункта.

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