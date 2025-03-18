Черданцев: «Спартак» переживает лучшие времена за последние годы

Известный российский комментаторподелился мнением об игрепод руководством

«Впечатление от матча "Спартак" — "Зенит"? Игра "Спартака". Я писал в Telegram‑канале, что это сильнейший "Спартак" за последние много лет. Команда с понятной философией, составом и концепцией. После назначения Деяна Станковича я сказал, что в российском футболе не было таких топовых персонажей с точки зрения харизмы, титулов и прочего. Но для того, чтобы судить о его работе, нужно время. Сначала были неудачные результаты, но Деяну нужно было познакомиться с игроками.

Прошло чуть больше полгода с момента его назначения, Станкович провел полноценные сборы, и мы видим, что он действительно ставит игру, дает понятную концепцию, в команде прекрасный микроклимат. "Спартак" переживает лучшие времена за последние годы, — сказал Черданцев "Матч ТВ".

После 21-го тура в РПЛ "Спартак" занимает 2-е место в таблице с 43 очками в активе. Команда отстает от лидерства в чемпионате на 3 пункта.