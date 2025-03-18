В «Барселоне» сообщили о травме Касадо

Полузащитникможет пропустить около 2-х месяцев из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

«Утром были проведены дополнительные медицинские тесты для оценки физического состояния футболиста "Барселоны" Марка Касадо, которые подтвердили наличия у него частичного разрыва наружной боковой связки правого коленного сустава.

Он будет проходить консервативное лечение, а это значит, что Касадо, вероятно, пропусти два месяца», — говорится в заявлении «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне Касадо провел за «Барселону» 23 матча в рамках Примеры, забил гол и сделал 3 голевые передачи.