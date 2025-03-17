Юран: О чемпионстве «Спартака» говорить рановато

.Lead Тренервысказался о турнирных амбициях московского «Спартака». Ранее красно-белые в 21-м туре РПЛ одолели «Зенит» со счетом 2:1.

«О чемпионстве "Спартака" говорить рановато — ещё достаточно матчей. У "Спартака" одинаковое количество очков с "Зенитом", а от "Краснодара" отстают на три очка. Забегать вперёд не надо. Конечно, хотелось бы провести эту параллель, чтобы "Спартак" стал чемпионом.

Самые опасные матчи — с аутсайдерами. Главное, чтобы не было недооценки таких соперников. Если в матчах с аутсайдерами будут такие же заряженные, как с "Зенитом", то у "Спартака" хорошие шансы на чемпионство», — сказал Юран «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также записав в актив 43 балла.