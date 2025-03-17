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    Семин: С приходом Станковича в «Спартаке» воцарились только положительные эмоции

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    Экс-наставник сборной России Юрий Семин высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    16 марта красно-белые одолели «Зенит» (2:1) и поднялись на второе место в таблице РПЛ.

    «С приходом Станковича в "Спартаке" воцарились только положительные эмоции. Он быстро нашел общий язык с командой. В весенней части сезона "Спартак" стал заметно более организованным по сравнению с началом чемпионата, когда преобладали лишь эмоции.

    Сейчас команда действует компактно, нашла баланс между атакой и обороной. Поэтому "Спартак" сегодня — серьезный претендент на чемпионство», — заявил Семин в интервью РИА Новости.

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    Следующий матч «Спартак» сыграет 30 марта с грозненским «Ахматом».

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