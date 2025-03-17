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    «Спартак» — «Зенит»«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 лет: дубль Мартинса нокаутировал чемпиона
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    Орлов: От Соболева пользы ноль

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    Комментатор Геннадий Орлов оценил голы «Спартака» в матче с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Поговорим о голах "Спартака". В первом случае возникают вопросы к Латышонку. Его недоработка, он обязан был справляться с таким ударом. Мяч же не в угол шел, а почти по центру. Поэтому Евгений и опустил голову, осознав свою вину. Расстояние — больше 20 м. Удар хороший, но не такой уж и сильный. И не под штангу...

    Второй гол. Атака москвичей началась с потери Соболева. У него мяч выбили из-под ноги. Проиграл борьбу. Не зацепился... Очень фривольно поступил! И пошел выпад красно-белых, пас направо, прострел Денисова, а Мартинс всех опередил.

    Игру Соболева комментировать по-прежнему сложно. Ну а что он может дать? Пользы от него ноль. Зависимый футболист. У "Зенита" было мало подходов, мало моментов. Но в то же время вспомните, какой реальный шанс упустил в дебюте встречи Зделар. Позиция отличная, до ворот 8 м. А он, видимо, закрыл глаза и запулил мяч в небо. Ну ты уж сосредоточься, накажи соперника за такую ошибку! Не хватило мастерства», — сказал Орлов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» (43 очка) идет 2-м в таблице РПЛ. Клуб опережает «Зенит» (43) по дополнительным показателям. Сине-бело-голубые с 43 баллами занимают третье место в турнирной таблице.

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