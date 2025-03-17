Мбаппе: Я пожал бы руку президенту ПСЖ и не плюну на ладонь перед рукопожатием

Нападающийзаявил, что готов пожать руку президенту

Ранее в СМИ сообщали о конфликте француза с владельцем парижского клуба. Мбаппе покинул ПСЖ летом 2024-го года, перейдя в мадридский «Реал».

«Я играл в Париже семь лет, я пережил там потрясающие моменты. Я не из тех, кто концентрируется только на негативе, я умею быть благодарным за то, что мне дают как в профессиональном, так и в личном плане.

Конечно (если ПСЖ и "Реал" сыграют друг против друга), я пожал бы ему руку. И не думайте, что я плюну на ладонь перед рукопожатием», — сказал Мбаппе Le Parisien.

Напомним, что «Реал» пробился в 1/4 финал Лиги чемпионов, где встретится с «Арсеналом». ПСЖ сыграет против «Астон Виллы» в четвертьфинале турнира.