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    Каррера: «Спартак» будет до конца бороться за чемпионство

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    Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил успехи клуба в сезоне-2024/25. Ранее красно-белые выиграли у «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «Московский "Спартак" будет до конца бороться за чемпионство. И в игре с "Зенитом" они это доказали!

    Похож ли этот "Спартак" на команду 2017 года? Не смотрю игры и не могу сравнить эту команду с чемпионским составом. Но причина сегодняшних успехов "Спартака" — в группе отличных футболистов», — сказал Каррера Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 21 тура «Спартак» с 43 очками идет на втором месте и отстает от «Краснодара» на три очка. У «Зенита» такое же количество очков, как и у красно-белых, но по дополнительным показателям «Спартак» выше.

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