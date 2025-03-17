Каррера: «Спартак» будет до конца бороться за чемпионство

Экс-наставник «Спартака»оценил успехи клуба в сезоне-2024/25. Ранее красно-белые выиграли у «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

«Московский "Спартак" будет до конца бороться за чемпионство. И в игре с "Зенитом" они это доказали!

Похож ли этот "Спартак" на команду 2017 года? Не смотрю игры и не могу сравнить эту команду с чемпионским составом. Но причина сегодняшних успехов "Спартака" — в группе отличных футболистов», — сказал Каррера Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

После 21 тура «Спартак» с 43 очками идет на втором месте и отстает от «Краснодара» на три очка. У «Зенита» такое же количество очков, как и у красно-белых, но по дополнительным показателям «Спартак» выше.