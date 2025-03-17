Гурцкая считает, что Семаку стоит покинуть «Зенит»

«Семак уже все, не заряжает свою команду. Мы об этом говорим на протяжении года.
Семака надо убирать даже если "Зенит" станет чемпионом? Да, потому что прошлые полгода и весь этот год показывают, что "Зенит", с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол. "Зенит" не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат.
Семак по-любому вошёл в историю "Зенита", потому что выиграть шесть чемпионств, как бы то ни было, это большая история. Но мне кажется, это выгорание, привыкание к большому количеству игроков…
Хотя почти больше полсостава именно в этом матче (имеется в виду состав на матч со "Спартаком" в 21-м туре РПЛ) ещё не становилось чемпионами», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».
Напомним, что «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 21-го тура российской Премьер-лиги. После этого поединка «сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе, отставая от лидерства на 3 пункта.