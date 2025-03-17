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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Гурцкая считает, что Семаку стоит покинуть «Зенит»

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    Известный футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему главный тренер «Зенита» Сергей Семак должен покинуть свой пост.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «Семак уже все, не заряжает свою команду. Мы об этом говорим на протяжении года.

    Семака надо убирать даже если "Зенит" станет чемпионом? Да, потому что прошлые полгода и весь этот год показывают, что "Зенит", с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол. "Зенит" не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат.

    Семак по-любому вошёл в историю "Зенита", потому что выиграть шесть чемпионств, как бы то ни было, это большая история. Но мне кажется, это выгорание, привыкание к большому количеству игроков…

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    • Хотя почти больше полсостава именно в этом матче (имеется в виду состав на матч со "Спартаком" в 21-м туре РПЛ) ещё не становилось чемпионами», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

    Напомним, что «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 1:2 в матче 21-го тура российской Премьер-лиги. После этого поединка «сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе, отставая от лидерства на 3 пункта.

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