Газзаев: «Спартак» и «Зенит» показали футбол европейского уровня

Трехкратный чемпион страны в качестве главного тренера ЦСКАподелился своими впечатлениями от игры московского «Спартака» и «Зенита», в котором красно-белые победили со счетом 2:1.

«Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат. Все игроки показывали рвение и желание победить, каждый был мобилизован, за счет чего мы и увидели отличный матч.

Это был футбол по-настоящему европейского уровня, и хочется, чтобы такие игры мы видели чаще. "Спартак" выглядел лучше, поэтому его победу можно назвать заслуженной», — сказал Газзаев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас в таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 46 очками. «Спартак» и «Зенит» с 43 очками идут следом за ним.