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    Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта
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    Чернов — о победе «Спартака»: Вся игра проходила под нашим контролем

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением об игре своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    Никита Чернов — защитник «Спартака»
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    Никита Чернов — защитник «Спартака»

    «Нет такого, что матчи против "Зенита" более принципиальны, чем против ЦСКА. Мы выходим на каждую игру и играем максимально агрессивно. Я бы не сказал, что мы как‑то делим команды. Понятно, что "Зенит" — соперник, на которого ты в глубине души как‑то по‑другому настраиваешься, за неделю уже был ажиотаж.

    Мы понимали, что все билеты были проданы. На скамейке после забитых мячей была радость. Вся игра проходила под нашим контролем. Мне кажется, мы были злее, агрессивнее и заряженнее», — сказал Чернов «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Спартак» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе. «Зенит» располагается на 3-й позиции, набрав такое же количество баллов.

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