«Спартак» и «Зенит» сыграют между собой в центральном матче 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Спартак»

«Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20-ти матчах. Команда под руководством Деяна Станковича одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 39 голов и пропустив 16 мячей в свои ворота.

В двух первых турах после рестарта РПЛ «Спартак» показал разные результаты. Сначала «красно-белые» дома одолели «Оренбург» (2:0), а затем не смогли набрать очков в гостях против «Рубина» — поражение 1:2.

В эту среду «Спартак» играл в гостях против «Акрона» в Кубке России и победил со счетом 3:2, оформив путевку в полуфинал Пути регионов.

«Зенит»

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, при этом имеет равное количество очков с лидирующим «Краснодаром» — по 43. Действующие чемпионы России одержали 13 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 39 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

После возобновления сезона «Зенит» не пропускает и не проигрывает. В двух первых турах РПЛ подопечные Сергея Семака сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и победили «Факел» (2:0), а на этой неделе обыграли «Ростов» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

Личные встречи

В матче первого круга команды обошлись без забитых мячей — 0:0.

В последних 10-ти официальных очных матчах на счету «Зенита» 6 побед, «Спартак» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.