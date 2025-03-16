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    «Спартак» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

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    «Зенит»
    «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой в центральном матче 21-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20-ти матчах. Команда под руководством Деяна Станковича одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 39 голов и пропустив 16 мячей в свои ворота.

    В двух первых турах после рестарта РПЛ «Спартак» показал разные результаты. Сначала «красно-белые» дома одолели «Оренбург» (2:0), а затем не смогли набрать очков в гостях против «Рубина» — поражение 1:2.

    В эту среду «Спартак» играл в гостях против «Акрона» в Кубке России и победил со счетом 3:2, оформив путевку в полуфинал Пути регионов.

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    «Зенит»

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, при этом имеет равное количество очков с лидирующим «Краснодаром» — по 43. Действующие чемпионы России одержали 13 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 39 голов и пропустив 12 мячей в свои ворота.

    После возобновления сезона «Зенит» не пропускает и не проигрывает. В двух первых турах РПЛ подопечные Сергея Семака сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и победили «Факел» (2:0), а на этой неделе обыграли «Ростов» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

    Личные встречи

    В матче первого круга команды обошлись без забитых мячей — 0:0.

    В последних 10-ти официальных очных матчах на счету «Зенита» 6 побед, «Спартак» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 3.20.

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