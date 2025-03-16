Мартинс: Каждый матч Промес поддерживает нас в групповом чате

Полузащитникпризнался, что экс-игрок «красно-белых»продолжает поддерживать команду в каждом матче.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в рамках 21-го тура РПЛ. Мартинс оформил дубль.

«Согласен ли я, что при ничейном счёте "Зенит" стал играть на удержание? Я не знаю, это их выбор. Мы играли вперёд, как и всегда, и хорошо ответили на их игру.

Перед матчем команду поддержал Квинси Промес? Да, для нас это важно. Квинси — легенда клуба, наш друг, мой друг. Он — часть команды, и проживает каждый момент вместе с нами, каждый матч он поддерживает нас в групповом чате.

"Зенит" — самый серьёзный соперник "Спартака" в данный момент? Не стал бы выделять кого-то, все сильные, особенно сейчас, когда наступил важный отрезок сезона.

Я стал первым игроком "Спартака" с 2013 года, который забил два мяча "Зениту", а сам "Спартак" впервые обыграл "Зенит" в РПЛ с 2017 года. Что я чувствую? Очень рад, что мы выиграли. Да, мы долго не могли их обыграть, но мы не хотим жить прошлым. Такая себя была, теперь она прервалась. Нам нужно воспользоваться этой уверенностью и продолжить играть с ней в следующих матчах. В любой момент, когда мы расслабляемся, нас наказывают», — цитирует Мартинса издание Livesport.ru.

«Спартак» располагается на 2-й позиции в таблице российской Премьер-лиги с 43 очками в активе.