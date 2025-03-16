В 29-м туре чемпионата Италиисыграет в гостях у. Матч состоится 16 марта в 20:00 на «Артемио Франки».

«Фиалки» проиграли 4 матча из 5 в Серии А. Они опустились на 9-е место и теперь отстают от зоны еврокубков на 5 пунктов.

«Юве» в прошлом туре проиграл 0:4 «Аталанте», прервав свою победную серию, которая подняла клуб на 4-ю позицию. В случае очередной неудачи, «бьянконери» могут потерять место в первой четверке.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Аналитики LiveSport.Ru предложили свои ставки на игру, с которыми можно ознакомиться в традиционном прогнозе.

предложили свои ставки на игру, с которыми можно ознакомиться в традиционном прогнозе. Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом встречи. Коэффициенты на победу составляют 3.25 и 2.38 соответственно.

Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Ювентуса» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Ювентус» смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.