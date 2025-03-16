«Фиалки» проиграли 4 матча из 5 в Серии А. Они опустились на 9-е место и теперь отстают от зоны еврокубков на 5 пунктов.
«Юве» в прошлом туре проиграл 0:4 «Аталанте», прервав свою победную серию, которая подняла клуб на 4-ю позицию. В случае очередной неудачи, «бьянконери» могут потерять место в первой четверке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Аналитики LiveSport.Ru предложили свои ставки на игру, с которыми можно ознакомиться в традиционном прогнозе.
- Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом встречи. Коэффициенты на победу составляют 3.25 и 2.38 соответственно.
- Искусственный интеллект спрогнозировал минимальную победу «Ювентуса» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Ювентус» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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