ЦСКА идет на серии из четырех матчей без поражений, пытаясь угнаться за первой пятеркой. Ранее «армейцы» добились ничьи с «Зенитом» и минимально переиграли «Химки». Кроме того гости выиграли в Кубке у «Динамо» и в случае победы могут продлить свою серию побед до трех игр.
«Акрон» после поражения о «Спартака» в Кубке, которое показывает, что хозяева пока не способны эффективно противостоять сложным соперникам. В первом круге они проиграли ЦСКА 0:4, так что матч будет для них очень непростым.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.
- 4.10 букмекеры дают на победу «Акрона» и 1.95 на победу ЦСКА.
- Искусственный интеллект ставит на то, что ЦСКА победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.