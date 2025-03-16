приметв матче 21-го тура РПЛ, который состоится 16 марта в Тольятти. Начало в 13:00 мск.

ЦСКА идет на серии из четырех матчей без поражений, пытаясь угнаться за первой пятеркой. Ранее «армейцы» добились ничьи с «Зенитом» и минимально переиграли «Химки». Кроме того гости выиграли в Кубке у «Динамо» и в случае победы могут продлить свою серию побед до трех игр.

«Акрон» после поражения о «Спартака» в Кубке, которое показывает, что хозяева пока не способны эффективно противостоять сложным соперникам. В первом круге они проиграли ЦСКА 0:4, так что матч будет для них очень непростым.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.06.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.06. 4.10 букмекеры дают на победу «Акрона» и 1.95 на победу ЦСКА.

Искусственный интеллект ставит на то, что ЦСКА победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.