примет мадридскийв матче 28-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 15 марта на стадионе «Керамика» в 20:30 по мск.

«Вильярреал» может потерпеть второе поражение подряд. При этом даже в случае победы подняться на 4-е место ему не удастся. Даже ничья с «галактикос» уже будет огромным успехом.

«Реал» на неделе вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. На эмоциональном подъеме столичный коллектив может возглавить таблицу, если выиграет эту встречу. Сейчас у «сливочных» по 57 очков с «Барселоной». Однако «Барса» имеет игру в запасе.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.40 и 2.13.

подготовили прогноз с двумя ставками за 2.40 и 2.13. Букмекеры считают фаворитом «Реал», но разница в коэффициентах небольшая — 2.85 и 2.32 соответственно.

Ставка искусственного интеллекта — победа «Реала» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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