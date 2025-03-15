«Вильярреал» может потерпеть второе поражение подряд. При этом даже в случае победы подняться на 4-е место ему не удастся. Даже ничья с «галактикос» уже будет огромным успехом.
«Реал» на неделе вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. На эмоциональном подъеме столичный коллектив может возглавить таблицу, если выиграет эту встречу. Сейчас у «сливочных» по 57 очков с «Барселоной». Однако «Барса» имеет игру в запасе.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.40 и 2.13.
- Букмекеры считают фаворитом «Реал», но разница в коэффициентах небольшая — 2.85 и 2.32 соответственно.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Реала» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал» смотрите на сайте LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.