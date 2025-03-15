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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
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    «Вильярреал» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Вильярреал» примет мадридский «Реал» в матче 28-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 15 марта на стадионе «Керамика» в 20:30 по мск.

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    «Вильярреал» может потерпеть второе поражение подряд. При этом даже в случае победы подняться на 4-е место ему не удастся. Даже ничья с «галактикос» уже будет огромным успехом.

    «Реал» на неделе вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. На эмоциональном подъеме столичный коллектив может возглавить таблицу, если выиграет эту встречу. Сейчас у «сливочных» по 57 очков с «Барселоной». Однако «Барса» имеет игру в запасе.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками за 2.40 и 2.13.

    • Букмекеры считают фаворитом «Реал», но разница в коэффициентах небольшая — 2.85 и 2.32 соответственно.

    • Ставка искусственного интеллекта — победа «Реала» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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