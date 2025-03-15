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    Иван Сергеев и Игорь Дмитриев«Динамо» Мх — «Крылья Советов». Онлайн
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    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    15 марта, Манчестер, 29-й тура АПЛ — «Манчестер Сити» примет «Брайтон». Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.

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    В прошлом туре «горожане» проиграли «Ноттингем Форест» и потеряли место в зоне еврокубков. «Челси» обошел команду Гвардиолы на 2 пункта, поэтому в случае победы она будет иметь шанс вернуться в топ-4 и снова получить место в зоне Лиги чемпионов.

    С другой стороны мотивация «Брайтона», который отстает на один пункт от зоны еврокубков, в том числе и от «Ман Сити», понятна. Если «чайки» выиграют, то будут иметь реальный шанс зацепиться за еврокубки. Тем более что сейчас они показывают неплохие результаты в виде 4 побед подряд.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру от экспертов:

    • Сайт LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.71.

    • Котировки букмекеров: на победу «Ман Сити» — 1.74, на победу «Брайтона» — 4.30, на ничью — 4.10.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Ман Сити» с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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