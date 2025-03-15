В прошлом туре «горожане» проиграли «Ноттингем Форест» и потеряли место в зоне еврокубков. «Челси» обошел команду Гвардиолы на 2 пункта, поэтому в случае победы она будет иметь шанс вернуться в топ-4 и снова получить место в зоне Лиги чемпионов.
С другой стороны мотивация «Брайтона», который отстает на один пункт от зоны еврокубков, в том числе и от «Ман Сити», понятна. Если «чайки» выиграют, то будут иметь реальный шанс зацепиться за еврокубки. Тем более что сейчас они показывают неплохие результаты в виде 4 побед подряд.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру от экспертов:
- Сайт LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.71.
- Котировки букмекеров: на победу «Ман Сити» — 1.74, на победу «Брайтона» — 4.30, на ничью — 4.10.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Ман Сити» с результатом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брайтон» смотрите на LiveCup.Run.
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