Гонду: Очень жду матч со «Спартаком»

Форвард «Зенита»высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

Игра начнется 16 марта в 19:45 мск.

«Московский "Спартак" — команда, которая ведёт борьбу в верхней части таблицы. Хорошо знаю, что встреча с ними — это если не самая, то одна из самых принципиальных игр для "Зенита".

Могу сказать за себя, что я очень жду этот матч и уверен, что этого ждёт вся команда. Ожидание игры с такой вывеской — особенное чувство для всех. И, конечно же, из такой игры хочется выйти победителем. Каждый из нас настроен выдать свой лучший футбол, чтобы вместе забрать свои три очка и продолжить движение к нашей цели», — сказал Гонду «Чемпионату».

В текущем сезоне Гонду сыграл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал один ассист.

Текущий контракт с Гонду истекает в июне 2028 года.