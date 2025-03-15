Генич поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

Известный футбольный комментаторвысказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между

«В этом сезоне матч "Спартак" — "Зенит" интересен ещё и прямой конкуренцией команд в турнирной таблице. Это будет игра за три с половиной очка. При равенстве очков первый дополнительный показатель — игры друг с другом. В Санкт-Петербурге случилась ничья.

Если сейчас "Спартак" одержит победу, то при равенстве очков у них будет преимущество над "Зенитом". Если победит "Зенит", тогда "Спартак" отваливается на шесть очков, и в оставшихся турах такое отыграть будет очень сложно. Плюс у "Зенита" останется преимущество по личным встречам.

Как может пройти это дерби двух столиц? Если стратегически смотреть на таблицу и календарь, ничья в Москве — неплохой результат. Может быть, "Зенит" сыграет в закрытой манере и лишит "Спартак" пространства. А обороняться петербуржцы умеют. К тому же сейчас у них есть Латышонок, умеющий вытянуть нужный результат», — приводит слова Генича «Комсомольская правда».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, 16-го марта в 19:45 мск. Прогноз наших экспетов можно посмотреть по этой ссылке.

После 20-и туров в рамках РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 40 очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й строчке (43 балла).