С момента возобновления сезона «Динамо» не выиграло ни одной из трех сыгранных встреч. Команда подошла к поединку после двух поражений подряд. Махачкалинцы уступили 0:4 московскому «Динамо» и 1:2 в матче Кубка России московскому «Локомотиву».
«Крылья» смогли добиться ничьи 1:1 с «Краснодаром», но после этого они не сумели развить успех и проиграли 0:2 «Акрону».
В начале сезона команды сыграли в Махачкале в рамках Кубка России и встреча закончилась поражением самарцев 0:1.
Прогнозы и ставки
Прогнозы, ставки и коэффициенты на поединок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.
- Коэффициенты: букмекеры дают 2.38 на победу «Динамо», 3.25 на победу «Крыльев Советов», 3.15 на ничью.
- Искусственный интеллект проанализировал статистику и пришел к выводу, что выиграют «Крылья Советов» 2:0.
Трансляция матча
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