В 21-м туре чемпионата России в Махачкале состоится встреча. Начало в 17:00 мск.

С момента возобновления сезона «Динамо» не выиграло ни одной из трех сыгранных встреч. Команда подошла к поединку после двух поражений подряд. Махачкалинцы уступили 0:4 московскому «Динамо» и 1:2 в матче Кубка России московскому «Локомотиву».

«Крылья» смогли добиться ничьи 1:1 с «Краснодаром», но после этого они не сумели развить успех и проиграли 0:2 «Акрону».

Календарь и таблица РПЛ

В начале сезона команды сыграли в Махачкале в рамках Кубка России и встреча закончилась поражением самарцев 0:1.

Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты на поединок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.92. Коэффициенты: букмекеры дают 2.38 на победу «Динамо», 3.25 на победу «Крыльев Советов», 3.15 на ничью.

Искусственный интеллект проанализировал статистику и пришел к выводу, что выиграют «Крылья Советов» 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мч — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

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