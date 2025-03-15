«Барселона» может поднять зарплату Ямалю

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
Уточняется, что сине-гранатовые хотят предложить Ямалю контракт, в соответствии с которым его зарплата будет расти от сезона к сезона.
В «Барселоне» понимают, что 17-летний форвард является одним из главных лиц клуба, делающих его бренд более прибыльным.
При этом испанский гранд не желает нарушать баланс заработных плат в клубе, а также не хочет допустить повторения ситуации с бывшим нападающим Лионелем Месси, контракт которого в 2021 году не удалось зарегистрировать из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.
Календарь и таблица испанской Примеры
Текущий контракт Ямаля с «Барселоной» истекает в июне 2026 года.