«Барселона» может поднять зарплату Ямалю

продолжает вести переговоры о продлении контракта с форвардом. Сторонам предстоит обсудить структуру заработной платы футболиста на следующие сезоны, сообщает AS.

Уточняется, что сине-гранатовые хотят предложить Ямалю контракт, в соответствии с которым его зарплата будет расти от сезона к сезона.

В «Барселоне» понимают, что 17-летний форвард является одним из главных лиц клуба, делающих его бренд более прибыльным.

При этом испанский гранд не желает нарушать баланс заработных плат в клубе, а также не хочет допустить повторения ситуации с бывшим нападающим Лионелем Месси, контракт которого в 2021 году не удалось зарегистрировать из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.

Календарь и таблица испанской Примеры

Текущий контракт Ямаля с «Барселоной» истекает в июне 2026 года.