Зделар: Очень жду матч со «Спартаком»

Хавбек «Зенита»рассказал, чего ждет от матча со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

«Я это знал и раньше, что это одно из самых больших дерби в России. Честно говоря, я очень ждал эту игру, потому что это дерби, и все мы, игроки, чувствуем этот большой момент.

Про свою форму могу сказать, что я еще адаптируюсь, но мне уже нужно быть готовым проводить всю игру целиком, быть готовым на весь период, который впереди. И я уже готов отдавать себя на 100% для команды.

Состав меняется в последних матчах? Для возобновления чемпионата это нормальная ситуация. Я думаю, это для того, чтобы у каждого игрока было игровое время, и чтобы не было усталости. Потому что играем мы каждые три дня. Думаю, это нормально, когда тренер меняет игроков», — цитирует Зделара сайт клуба.