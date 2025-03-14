Семак: Вендел? Любой команде будет сложно играть без лидера

«Вендел? Конечно, любой команде сложно играть в отсутствие игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше.
Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
Ранее бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже. Это произошло в матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой.