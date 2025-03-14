Семак: Вендел? Любой команде будет сложно играть без лидера

Наставник «Зенита»высказался о дисквалификации. Футболист пропустит матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра пройдет 16 марта на стадионе красно-белых.

«Вендел? Конечно, любой команде сложно играть в отсутствие игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше.

Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

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Ранее бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже. Это произошло в матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой.