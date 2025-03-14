Радимов: Сложно представить «Спартак» без Маркиньоса

Экс-футболиствысказался про вингера «Спартака». Он выделил сильные качества бразильца.

«Маркиньос мне очень нравится, индивидуально очень сильный. У этого игрока, когда есть доверие со стороны тренера, вырастают крылья. Сложно представить "Спартак" без атакующих действий Маркиньоса.

Самое главное качество Маркиньоса — обыгрыш один в один. Он очень резкий, используя стартовую скорость в своих интересах. Предугадать, куда он будет двигаться, практически невозможно. Также он отдаёт очень хорошие передачи с фланга», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Маркиньос провел за «Спартак» 24 матча и сделал 7 голевых передач.