Гюндоган: Минимальная цель сейчас — попасть в Лигу чемпионов

Полузащитниквысказался о результатах команды в этом сезоне.

«Я не думаю, что мы слишком устали. Я не думаю, что мы слишком старые. Я просто считаю, что достижения "Манчестер Сити" за последние семь лет — это ненормально. Шесть титулов в АПЛ, Лига чемпионов, бесчисленное количество трофеев. То, чего добился клуб, теперь считается нормой.

Иногда нельзя ничего сделать, кроме как принять это. Мы знаем, что можем добиться большего, потому что сами совершили достаточно ошибок. Минимальная цель сейчас — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Гюндогана City Xtra.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.