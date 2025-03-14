ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»21-й тур РПЛ. Семшов верит в победу «Динамо» над «Локо», Журавель не ждет голов в матче «Спартака» и «Зенита»
    Все новости спорта

    Гюндоган: Минимальная цель сейчас — попасть в Лигу чемпионов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о результатах команды в этом сезоне.

    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган

    «Я не думаю, что мы слишком устали. Я не думаю, что мы слишком старые. Я просто считаю, что достижения "Манчестер Сити" за последние семь лет — это ненормально. Шесть титулов в АПЛ, Лига чемпионов, бесчисленное количество трофеев. То, чего добился клуб, теперь считается нормой.

    Иногда нельзя ничего сделать, кроме как принять это. Мы знаем, что можем добиться большего, потому что сами совершили достаточно ошибок. Минимальная цель сейчас — попасть в Лигу чемпионов», — приводит слова Гюндогана City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мирра обыграет Свентек с разгромным счетом?
  • Андреева — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Локомотив» продолжит терять очки?!
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Реал» попытается догнать «Барселону» в таблице
  • «Вильярреал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анже — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры