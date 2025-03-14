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    Гвардиола: «Сити» заслуживает смотреть плей-офф ЛЧ на диване с бокалом вина

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что его команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/16 финала.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я не испытываю никакого разочарования или сожаления из-за вылета из Лиги чемпионов. Мы не заслуживаем нахождения в плей-офф турнира.

    Наслаждайтесь футболом и фантастическими встречами, которые были на "Энфилде" или в Париже, конкурентной игрой в Мадриде, тем, как хорошо "Барселона" выступает на протяжении всего сезона, и как они они отыграли 65-70 минут в матче с "Бенфикой". Я просто зритель, который учится, смотря на это, наслаждается этим. У меня абсолютно нет чувства "ах, как жаль, что 'Ман Сити' не принимает участия в этом".

    В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" заслуживает наблюдать за плей-офф Лиги чемпионов на диване с бокалом вина», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

    Календарь и таблица АПЛ

    В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице.

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