Акинфеев признался, что его мотивирует

Голкипер московского ЦСКАотметил, в чем заключается его мотивация продолжать игровую карьеру.

«Что меня мотивирует? Рекорды? Вряд ли. Когда был молодым, присутствовал азарт — добиться вот этого и этого. Сейчас не смотрю на цифры: сколько матчей, "сухих" матчей и так далее. Не знаю, сколько осталось до 800 игр в РПЛ.

Сейчас каждая игра — вызов. Меня, скорее, мотивирует семья: хочу, чтобы дети ходили на мои матчи и смотрели, как я играю», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба 38-летний вратарь провел 793 матча, в которых пропустил 714 мячей.

Текущий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в июне 2026 года.