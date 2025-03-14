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    Акинфеев признался, что его мотивирует

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    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, в чем заключается его мотивация продолжать игровую карьеру.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Что меня мотивирует? Рекорды? Вряд ли. Когда был молодым, присутствовал азарт — добиться вот этого и этого. Сейчас не смотрю на цифры: сколько матчей, "сухих" матчей и так далее. Не знаю, сколько осталось до 800 игр в РПЛ.

    Сейчас каждая игра — вызов. Меня, скорее, мотивирует семья: хочу, чтобы дети ходили на мои матчи и смотрели, как я играю», — приводит слова Акинфеева «Афиша Daily».

    Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба 38-летний вратарь провел 793 матча, в которых пропустил 714 мячей.

    Текущий контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в июне 2026 года.

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