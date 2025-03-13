В отличие от «Реал Сосьедада», МЮ ни разу не проиграл в ЛЕ в нынешнем розыгрыше. Более того, «манкунианцы» выиграли 3 из 4 домашних матчей еврокубка. Так что гостей ждет непростой выезд.
Ранее команды уже встречались в этом турнире. Последний выезд на «Олд Траффорд» оказался для сан-себастьянцев удачным. Они выиграли 1:0.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и ставки на поединок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставку с коэффициентом 3.30.
- Коэффициенты букмекеров следующие: 2.08 на победу МЮ, 4.20 на победу «Реал Сосьедада», 3.35 на ничью. 1.51 и 2.55 — коэффициенты на проход команд в четвертьфинал.
- Искусственный интеллект равно оценивает шансы команд и потому предложил ничейный исход со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.
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