ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Непомнящий«Мы слишком рано даём игрокам завершать карьеру». Валерий Непомнящий — о рекорде Дзюбы, рестарте РПЛ и поступке Вендела
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Реал Сосьедад Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    13 марта, Манчестер, «Олд Траффорд» — «Ман Юнайтед» примет «Реал Сосьедад» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Это будет ответная игра. Первый матч завершился вничью 1:1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В отличие от «Реал Сосьедада», МЮ ни разу не проиграл в ЛЕ в нынешнем розыгрыше. Более того, «манкунианцы» выиграли 3 из 4 домашних матчей еврокубка. Так что гостей ждет непростой выезд.

    Ранее команды уже встречались в этом турнире. Последний выезд на «Олд Траффорд» оказался для сан-себастьянцев удачным. Они выиграли 1:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и ставки на поединок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили ставку с коэффициентом 3.30.

    • Коэффициенты букмекеров следующие: 2.08 на победу МЮ, 4.20 на победу «Реал Сосьедада», 3.35 на ничью. 1.51 и 2.55 — коэффициенты на проход команд в четвертьфинал.

    • Искусственный интеллект равно оценивает шансы команд и потому предложил ничейный исход со счетом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад» сильнейшего в основное время?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Медведев обыграет Фиса с разгромным счетом?
  • Фис — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Челси» шагнет в четверьтфинал Лиги конференций
  • «Челси» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фис — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.71
  • Экспресс дня 14 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фонсека — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры