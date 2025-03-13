Команды проведут второй поединок в серии. Первый закончился со счетом 2:1 в пользу «аристократов», что никого не удивило. Хозяева являются главным фаворитом розыгрыша.
В отличие от «Копенгагена» у «Челси» дела в ЛК идут отлично. Команда Марески выиграла 7 матчей из 7 сыгранных. Так то датчанам будет непросто, учитывая, что в прошлом раунде плей-офф они с большим трудом прошли «Хайденхайм».
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 2.02.
- Букмекеры дают 1.41 и 7.40 на победу команд в матче, 1.04 и 11.0 они предлагаю на их проход в четвертьфинал.
- Искусственный интеллект предсказал «Челси» очередную победу в турнире, счет составит 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Копенгаген» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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