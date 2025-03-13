«Челси» и «Копенгаген» встретятся 13 марта в Лондоне в рамках матче 1/8 финала Лиги конференций.

Команды проведут второй поединок в серии. Первый закончился со счетом 2:1 в пользу «аристократов», что никого не удивило. Хозяева являются главным фаворитом розыгрыша.

В отличие от «Копенгагена» у «Челси» дела в ЛК идут отлично. Команда Марески выиграла 7 матчей из 7 сыгранных. Так то датчанам будет непросто, учитывая, что в прошлом раунде плей-офф они с большим трудом прошли «Хайденхайм».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 2.02.

вышел прогноз с коэффициентом 2.02. Букмекеры дают 1.41 и 7.40 на победу команд в матче, 1.04 и 11.0 они предлагаю на их проход в четвертьфинал.

Искусственный интеллект предсказал «Челси» очередную победу в турнире, счет составит 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Копенгаген» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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