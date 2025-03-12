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    Чуамени: Мбаппе отлично себя чувствует в «Реале»

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    Хавбек мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о своих впечатлениях от игры с нападающим Килианом Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Килиан хочет побеждать и забивать голы в каждом матче, он хочет играть на самом высоком уровне все время. Он очень счастлив в клубе, забил много голов и очень спокоен за сегодняшний матч», — приводит слова Чуамени сайт УЕФА.

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    Мбаппе стал футболистом «Реала» летом 2024 года. В этом сезоне он сыграл 41 матч за команду, забил 28 голов и сделал 4 ассиста. Сегодня, 12 марта, «сливочные» сыграют в гостях в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

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