Чуамени: Мбаппе отлично себя чувствует в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала»рассказал о своих впечатлениях от игры с нападающим

«Килиан хочет побеждать и забивать голы в каждом матче, он хочет играть на самом высоком уровне все время. Он очень счастлив в клубе, забил много голов и очень спокоен за сегодняшний матч», — приводит слова Чуамени сайт УЕФА.

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Мбаппе стал футболистом «Реала» летом 2024 года. В этом сезоне он сыграл 41 матч за команду, забил 28 голов и сделал 4 ассиста. Сегодня, 12 марта, «сливочные» сыграют в гостях в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».