Масалитин: Кисляк способен стать футболистом европейского уровня

Известный в прошлом нападающий московского ЦСКАвидит в полузащитнике армейцевогромный потенциал.

«Потенциал Кисляка был виден еще при Федотове, как у Глебова и Лукина. Но Федотов почему-то от них отказывался. Кисляк ярко раскрывается, это хорошо и для ЦСКА, и для всего российского футбола — появился ещё один хороший полузащитник.

Каждый с кем-то кого-то сравнивает, но у Головина были свои преимущества, а у Матвея — свои. Будет хорошо, если получится уехать в Европу и заиграть так, как Головин. Ему всё равно надо набираться опыта.

Хорошо, что рядом есть Пьянич, который может подсказать, направить и показать. Если Кисляк этим воспользуется, то вырастет в хорошего футболиста, может быть, даже европейского класса. Хотелось бы этого», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

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В этом сезоне 19-летний Кисляк провел за ЦСКА 19 матчей.