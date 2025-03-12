Обе команды неплохо начали вторую половину сезона. «Динамо» сыграло вничью 1:1 с «Ростовом» и разгромило 4:0 одноименный коллектив из Махачкалы. ЦСКА стартовал с нулевой ничьи с «Зенитом» и затем минимально 1:0 выиграл у «Химок».
В нынешнем сезоне команды сыграли между собой один раз. ЦСКА выиграл в гостях у «Динамо» 2:1 в рамках поединка РПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок, прогнозы и коэффициенты экспертов:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом выбранной ставки 2.20.
- Букмекеры дают 2.18 и 3.60 на победу команд в матче. За 1.87 можно поставить на проход одной или другой в финал турнира.
- Согласно прогнозу ИИ, «Динамо» должно выиграть встречу со счетом 2:0.
Где смотреть онлайн?
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
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