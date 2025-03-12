12 мартасыграют в очном матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России. Встреча начнется в 16:00 по мск.

«Акрон» в прошлом раунде турнира обыграл «Шинник». Перед этим поединком хозяева победили «Крылья Советов» в рамках чемпионата России.

«Спартак» не справился с «Ростовом», из-за чего оказался в Пути регионов. В своем последнем матче «красно-белые» уступили в Казани «Рубину».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры: 7.60 и 1.44 на победу команд в матче, 3.70 и 1.24 на проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект прогнозирует результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.