«Акрон» в прошлом раунде турнира обыграл «Шинник». Перед этим поединком хозяева победили «Крылья Советов» в рамках чемпионата России.
«Спартак» не справился с «Ростовом», из-за чего оказался в Пути регионов. В своем последнем матче «красно-белые» уступили в Казани «Рубину».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры: 7.60 и 1.44 на победу команд в матче, 3.70 и 1.24 на проход в следующий раунд.
- Искусственный интеллект прогнозирует результативную ничью со счетом 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
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