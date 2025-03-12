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    «Акрон» — «Спартак»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    12 марта «Акрон» и «Спартак» сыграют в очном матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России. Встреча начнется в 16:00 по мск.

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    «Акрон» в прошлом раунде турнира обыграл «Шинник». Перед этим поединком хозяева победили «Крылья Советов» в рамках чемпионата России.

    «Спартак» не справился с «Ростовом», из-за чего оказался в Пути регионов. В своем последнем матче «красно-белые» уступили в Казани «Рубину».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

    • Букмекеры: 7.60 и 1.44 на победу команд в матче, 3.70 и 1.24 на проход в следующий раунд.

    • Искусственный интеллект прогнозирует результативную ничью со счетом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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