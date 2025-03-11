1-й таймЛиверпуль — ПСЖОнлайн
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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «ПСЖ». Онлайн
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    «Ливерпуль» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ливерпуль» и ПСЖ проведут ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится на «Энфилд Роуд» 11 марта в 23:00 мск.

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    Первая игра между соперниками завершилась в пользу «мерсисайдцев» со счетом 1:0. Для ПСЖ это было первое поражение с ноября месяца, а «красные» одержали 4 победы подряд.

    На «Энфилде» «парижанам» будет крайне сложно, так как «Ливерпуль» в нынешнем сезоне не смог выиграть только в трех домашних поединках.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 2.20.

    • Букмекеры считают, что у команд почти равные шансы в матче: 2.33 и 2.85. При этом пройти в четвертьфинал шансов больше у «Ливерпуля»: 1.31 и 3.70 соответственно.

    • По прогнозу ИИ, «Ливерпуль» выиграет матч со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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