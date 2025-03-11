Первая игра между соперниками завершилась в пользу «мерсисайдцев» со счетом 1:0. Для ПСЖ это было первое поражение с ноября месяца, а «красные» одержали 4 победы подряд.
На «Энфилде» «парижанам» будет крайне сложно, так как «Ливерпуль» в нынешнем сезоне не смог выиграть только в трех домашних поединках.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.85 и 2.20.
- Букмекеры считают, что у команд почти равные шансы в матче: 2.33 и 2.85. При этом пройти в четвертьфинал шансов больше у «Ливерпуля»: 1.31 и 3.70 соответственно.
- По прогнозу ИИ, «Ливерпуль» выиграет матч со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
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