закроют 28-й тур чемпионата Англии. Матч команд состоится 10 марта в Лондоне. Начало в 23:00 мск.

«Вест Хэм» пошел в гору, одержав две победы подряд. В прошлом туре «молотки» выиграли 2:0 у «Лестера» и набрали 33 очка. «Ньюкасл» проиграл 0:2 «Ливерпулю», потерпев третью неудачу в последних 5 матчах АПЛ.

Последняя игра между командами завершилась победой «Вест Хэма» 2:0, при этом за 5 встреч дважды выиграл «Ньюкасл» и дважды была ничья.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.18.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.18. Букмекеры дают такие котировки: 3.25 на победу «Вест Хэма», 2.25 на победу «Ньюкасла», 3.50 на ничью.

Ставка искусственного интеллекта — победа «Вест Хэма» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вест Хэм» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.

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